Tielemans zette het wel recht, maar... "Ik was boos op mezelf"

Anderlecht scoorde er vier tegen Zulte Waregem... Lang niet slecht aanvallend dus, behalve als je de match zag. Want paars-wit had wel wat kansen die er altijd hadden mogen inzitten.

Zo was er voor de rust eentje voor Youri Tielemans, die vrij mocht aanleggen vanaf tien meter. "We hadden de match veel sneller dood moeten maken", knikte Tielemans achteraf. "Dat is ook mijn schuld, want die kans had altijd moeten binnen zijn. Ik was echt boos op mezelf. Maar tijdens de rust zei de trainer me dat ik wel nog een kans ging krijgen en dat die ging binnen zijn. Daarom liep ik ook naar de bank."

Tielemans had ook een verklaring voor het stroeve spel op bepaalde momenten. "Het veld lag er niet goed bij hé. Het was soms niet mooi om te zien, maar dat had er ook mee te maken. De drie punten waren het belangrijkste, want we wilden tweede blijven en de kloof met Brugge niet te groot laten worden."

Karakter getoond

En dan was er nog Kara Mbodji, die een grote kans creëerde voor Lukasz Teodorczyk, maar die topschutter wilde het geschenk niet aannemen. "Ik wist zelfs niet dat Teo gemist had", zei Kara. "Ik was doodop na die ren en ik lag nog op de grond. Kijk, het belangrijkste is dat we vandaag na de 0-1 karakter getoond hebben."