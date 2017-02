Alweer brute pech voor Racing Genk: dinsdag nog basisspeler, dit weekend niet in de kern en nu (zwaar) geblesseerd

De Limburgse derby stond vrijdagavond al op het programma. Coach Albert Stuivenberg van Genk liet een speler uit zijn selectie, nu heeft die zich ook nog eens mogelijk zwaar geblesseerd. Wat een pech voor de aanvallend ingestelde speler.

Voor de verplaatsing naar STVV liet Stuivenberg ene Tino-Sven Susic uit zijn wedstrijdkern. Opmerkelijk, want dinsdag stond hij op de Freethiel nog in de basis.

"We hebben meer keuze. Nee, hij is niet geblesseerd of heeft geen fysieke problemen, het is een kwestie van keuze", klonk het op de persconferentie. En dus moest Susic meespelen met de beloften.

Op maandagavond speelde hij met de b-kern van Genk tegen AA Gent. En hij blesseerde zich en werd mankend van het veld geholpen. De ernst van de blessure is nog niet duidelijk, maar het zag er niet erg goed uit.