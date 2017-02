Anderlecht en Zenit jennen elkaar al op Twitter met bier, wafels en... Manneke Pis

Foto: © photonews

RSC Anderlecht krijgt donderdag Zenit Sint-Petersburg over de vloer in de zestiende finales van de Europa League. De psychologische oorlogsvoering tussenbeide clubs is alvast begonnen.

Zenit houdt momenteel een oefenstage in Tubeke en volgde zondag aandacht de match tegen Zulte Waregem. "We are watching you", liet de Russische grootmacht aan paars-wit weten.

De Belgische recordkampioen vroeg vervolgens of Zenit van de show, want dat was het wel met zes goals, had genoten. Wat volgde was een geweldige conversatie over bier, wafels en frieten...