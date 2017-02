VIDEO: Dé save van het weekend? Die kwam er in de tribunes

Op bezoek bij Burnley verloor Chelsea kostbare punten, maar Thibaut Courtois zorgde er met een pak reddingen voor dat zijn team niet verloor. Maar de beste save kwam niet van hem.

Een knal van Barnes zeilde ongevaarlijk naast het doel van Courtois, dus moest de Rode Duivel niet ingrijpen. Ongevaarlijk is echter niet meteen de juiste bewoording. De bal vloog recht naar een moeder met peuter op de arm.

De knal was loeihard en zou ernstige gevolgen kunnen hebben, ware het niet dat één van de Burnley-supporters zelf zijn keeperskunsten tentoonspreidde. Geniet hieronder van zijn indrukwekkende redding. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

