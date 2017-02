Janevski baalt na nederlaag en rode kaart: "Hij kan niet eens tackelen"

Niet na de goal van Orlando Sa tien minuten na de rust, maar wel tien minuten voor de rust was er de meest cruciale fase in de wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Standard. Ibrahima Conté mocht na twee domme gele kaarten vroegtijdig gaan douchen.

Na de wedstrijd was scheidsrechter Alexandre Boucaut de gebeten hond. "De ref had de match beter moeten aanvoelen", was de uitleg van Cedomir Janevski. "Die tackle van Conté was niet de bedoeling. Hij kan niet eens tackelen. Ik heb veel respect voor Boucaut, maar vandaag had hij een mindere dag."

"De twee ploegen hadden de drie punten nodig, zeker omdat Standard al even niet meer gewonnen had. Dit was onze kans om te winnen. Bij elf tegen elf waren de kansen in evenwicht, maar na die uitsluiting werd het erg moeilijk. Zeker omdat we in de tweede helft te snel dat doelpunt slikten", zegt de Macedoniër.

Standard kon na de 0-1 de score nog uitdiepen, maar in de slotfase waren er nog enkele uitstekende kansen voor de thuisploeg. "Ze hadden enkele kansen op de 0-2, maar in de laatste tien minuten kregen wij nog mogelijkheden. Maar chapeau voor mijn spelers. Ze hebben tot de 94e minuut gevochten", aldus Janevski.