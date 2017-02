Rekent Guardiola nog op Sergio Agüero? "Ik wil hem niet verkopen"

Pep Guardiola weet niet of hij volgend seizoen nog kan beschikken over Sergio Agüero. De Argentijnse spits van Manchester City wordt in verband gebracht met een transfer. Zeker nu hij de laatste weken vaker dan hem lief is op de bank zit.

"Ik weet hoe moeilijk het is om topscorers te vinden", zei City-trainer Pep Guardiola aan Sky Sports. "Ik wil graag dat hij blijft, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dat wist ik in mijn eigen carrière niet eens. Sergio weet de intenties van de manager en de club. Ik wil hem niet verkopen. Ik wil dat hij bij ons blijft tot hij voor zichzelf besloten heeft."

Agüero is in Engeland niet meer zeker van zijn basisplek, maar is wel nog steeds clubtopschutter met 18 doelpunten. "De reden dat hij de afgelopen twee wedstrijden niet speelde is omdat Leroy Sane, Gabriel Jesus en Raheem Sterling geweldig hebben gespeeld. Dat is de enige reden. Hij blijft een topspeler voor ons die erg belangrijk is. Daar heb ik geen twijfels over."