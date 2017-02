De U17 tegen Denemarken (1-2) in beelden

Foto: © Sevil Oktem

De Red Flames van de toekomst zijn zich aan het voorbereiden op de eliteronde richting EK 2017. Eind maart confronteren ze Griekenland, Frankrijk en Rusland. Maar eerst oefenwedstrijden tegen Denemarken.

De Flames U17 zijn dezer dagen op stage in het nationaal oefencentrum in Tubeke. Daar keken ze onder meer vrijdag naar de topper in de Super League, trainden ze verschillende dagen en waren er ook krachttrainingen en dergelijke meer.

Op zondag was er een eerste oefenwedstrijd tegen Denemarken gepland, op dinsdag volgt er nog een tweede partij om 11 uur 's ochtends in Tubeke.

Met dank aan fotografe Sevil Oktem kan je alvast de beelden van de eerste oefenwedstrijd even herbeleven, inclusief de vreugde na het maken van de 1-0 van de Flames. Het werd wel nog 1-2 voor Denemarken.