Boskamp over de Beste Belg in het Buitenland (en niet De Bruyne): "Alles wat hij dezer dagen aanraakt, verandert in goud"

Foto: © photonews

Vorige week volgde Kevin De Bruyne zichzelf op als 'Beste Belg in het Buitenland'. Maar Johan Boskamp had die prijs graag naar iemand anders zien gaan. En dat is te verstaan, want Dries Mertens verkeert in de vorm van zijn leven.

"Alles wat hij dezer dagen aanraakt, verandert in goud. Niet normaal wat voor halfjaar hij gehad heeft. Wat mij betreft had hij zelfs de prijs voor beste Belg in het buitenland mogen winnen," meldde Johan Boskamp in Het Belang van Limburg. In Italië hebben ze nu de schrik te pakken, omdat hij niet meteen wil verlengen. Kan Driesje lekker munt uit gaan slaan. Die gozer gaat een pak meer verdienen."

Bossie vindt ook dat Mertens in deze vorm best honderd procent op het voetbal focust. "Ik zag ook dat hij zich inzet om OH Leuven uit Chinese handen te houden. Ik hoop dat hij dat enkel doet als posterboy en niet actief betrokken raakt bij die hele zaak. Mertens moet zich nu op het voetbal concentreren. Over een jaar of tien-vijftien kan hij nog altijd een clubje kopen als hij dat wil," besluit Boskamp.

Mertens is de voorbije seizoenen exponentieel gegroeid, dit is echt wel zijn beste seizoen ooit. Hij scoorde al twintig keer en gaf daarnaast elf assists in het hemelsblauwe shirt van Napoli over alle competities.