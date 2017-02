Wereldberoemde 'Gelbe Wand' blijft zaterdag dicht, Borussia Dortmund moet het plotsklaps met 25.000 fans minder doen

Foto: © photonews

Borussia Dortmund moet zwaar boeten voor zijn wangedrag van de fans in de competitiematch van 4 februari tegen RB Leipzig. Zaterdag blijft immers de wereldberoemde Gelb Wand dicht.

De Borussen aanvaardden maandag het schorsingsvoorstel dat d Duitse voetbalbond vorige week al deed. En dus zijn er zaterdag tegen Wolfsburg geen fans toegelaten in de Zuidtribune. Dat scheelt een fameuze slok op de korrel, want tweewekelijks staan er maar liefst 25.000 supporters in de Gelbe Wand.

De aanhang van de Schwarzgelben had zich tegen Leipzig danig misdragen. Zo vlogen drankbekers op het veld en werd laserlichten gericht op het bezoekersvak. Verder moet de Duitse grootmacht een boete van 100.000 euro betalen.