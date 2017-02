Onze toppers van de 18e speeldag in de Super League

Foto: © Louis Evrard

Het nieuwe seizoen in de Super League is al over halfweg. Hoog tijd dus om even terug te blikken op de 18e speeldag. Met de meest opvallende, positieve zaken.

Standard

De vrouwen van Standard verloren in het begin van het seizoen vier punten door het niet speelgerechtigd zijn van Imke Courtois, maar ondanks dat komen ze ondertussen wel opnieuw als fiere leider naar boven.

Thuis tegen Anderlecht verloren ze eens, maar de voorbije weken pakten ze in Gent én in Anderlecht uit met een knappe overwinning. Belangrijke punten en met soms goed voetbal, maar ook met veel werkkracht en strijd voor elkaar.

Wintertransfers Anderlecht

Desondanks heeft ook Anderlecht wel af en toe positieve dingen laten zien. Zeker wintertransfers De Caigny en Daniëls hebben de voorbije weken laten zien dat ze versterkingen zijn voor paars-wit.

Of het zich zal outen in een titel? Dat is voorlopig nog wat koffiedik kijken, want de Rouchettes staan er momenteel het beste voor. Er is nog werk aan de winkel, maar wie weet is er nog iets mogelijk.

AA Gent

En ook de Buffalo's maken nog kans op de titel. Ze wonnen een belangrijke wedstrijd in en tegen OH Leuven met 0-3 en blijven zo ook meedraaien boven. Het zouden nog wel eens spannende weken kunnen worden.

Temeer Elke Van Gorp deze week de trainingen hervat en zo misschien ook wel nog een troef kan zijn in de laatste speeldagen van het seizoen.