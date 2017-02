Gent Ladies zijn klaar voor de topper ... en u?

Foto: © Louis Evrard

Wie houdt van (vrouwen)voetbal, die moet vrijdag zeker naar Oostakker komen. Dat is de boodschap die de Gent Ladies hebben.

Op vrijdag staat er om 20.30 uur in de Eikstraat namelijk een topduel tegen Anderlecht op het programma. Beide teams staan momenteel op de plaatsen twee en drie, op een zuchtje van leider Standard.

Wie verliest, lijkt opnieuw dure punten te laten liggen in de titelstrijd. En dus is het voor beide teams erg belangrijk om de punten te pakken. De speelsters van Gent hebben je nodig.

Aanvang 20u30 in het PGB Stadion te Oostakker. Vooraf kan men zoals altijd een hapje eten tegen de democratische prijs van 15 € met op het menu deze keer stoverij met appelmoes, vogelnestje met gebakken witlof of vol au vent van vis, telkens geserveerd met goudgele kroketjes. Inschrijven kan via mail naar Dominique.Reyns@kaagentladies.be.