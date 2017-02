Analist hard voor Vanhaezebrouck: "Hein is een zonnekoning, zijn arrogantie breekt Gent op"

Foto: © photonews

Gent zit in vieze papieren, zoveel is duidelijk. Het kon niet winnen van Eupen, het verloor zelfs, en duikelde uit de top-zes naar een achtste stek. Hugo Camps zoekt oorzaken bij Vanhaezebrouck.

De columnist gaat in Het Laatste Nieuws verder op de kritiek van Aad De Mos. Hij gaf aan dat "Vanhaezebrouck tactisch de beste in België is, maar hij vindt zichzelf belangrijker dan zijn spelers." Geen goeie zaak, ook niet volgens Camps.

Hein kon zichzelf niet in vraag stellen. God had niet gefaald -Hugo Camps

"De coach van Gent is dus een zonnekoning. Die avond verloor Gent van Eupen. Ik was benieuwd naar de uitleg van Hein. Er was veel misgegaan bij spelers en scheidsrechters, er was pech en geschutter mee gemoeid, maar zichzelf kon hij niet in vraag stellen", aldus de columnist.

"De hel waren de anderen. God had niet gefaald. De arrogantie van Vanhaezebrouck begint de club op te breken. Sympathie kalft af en de spelers voelen zich almaar kleiner worden in de grootspraak van de coach. Het is tijd dat psycholoog Jef Brouwers eens langskomt in de Ghelamco Arena."