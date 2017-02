Van Buyten reageert: "Als ik niets te zeggen heb, waarom zou ik dan blijven?"

Foto: © photonews

Het rommelt in Luik, daar zal de zege bij Waasland-Beveren voor de Rouches helaas niet veel aan veranderen. Zeker niet na de uitspraken van Daniel Van Buyten.

Van Buyten geeft in Het Laatste Nieuws immers aan dat zijn raad niet altijd opgevolgd wordt en zet voorzitter Venanzi zo vol in de wind. "De samenwerking heeft altijd gefunctioneerd, tot bepaalde beslissingen die de laatste tijd genomen zijn."

Ik ben geen marionet -Daniel Van Buyten

"Ik ben de raadgever van de voorzitter, ik geef hem mijn standpunt over alles. Maar als finaal blijkt dat er niet geluisterd wordt, begin ik me vragen te stellen. Als ik niets meer te zeggen hebben, wat heb ik Standard dan nog als surplus te bieden? En welk belang heb ik dan nog om te blijven?"

Of de samenwerking nog een lang leven beschoren is, lijkt twijfelachtig. "Ik kan daar pas op antwoorden als ik daarover uitgebreid met Bruno Venanzi gepraat heb. Als het is om zó door te gaan, dan vraag ik me af waarom ik nog zou doorgaan. Ik ben geen marionet."