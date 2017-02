Vandendriessche: "Bovendien stellen langetermijnplannen niets voor in het voetbal"

Kevin Vandendriessche doet het goed voor KV Oostende, maar wordt toch niet zoveel genoemd in de transfergeruchten. Hij besprak zelf waar hij staat in zijn carrière en wat er nog kan komen.

Kevin Vandendriessche beseft dat de voetbalwereld heel onvoorspelbaar is, en vindt het dan ook niet nodig om zijn toekomst nu al vast te leggen. "Ik heb nog tijd. Ik lig nog 1,5 jaar onder contract bij KV Oostende en ik voel me hier zeer goed. Bovendien stellen langetermijnplannen niets voor in het voetbal," stelt Kevin Vandendriessche.

Het is ook niet nodig om ver vooruit te kijken, want hij is zelf perfect tevreden met waar hij zit. "In de carrière van een voetballer kan alles zeer snel gaan. Ik ben op het goede moment bij KVO gekomen. Ze waren in volle evolutie en ik ook. We zijn samen gegroeid. En ik stel vast dat de club nog groeit. Dus voor mijn carrière is het momenteel enkel goed dat ik bij KV Oostende zit," besloot de Fransman in in La Dernière Heure.