Het grootste verlies van Standard? "Ik heb twee uur met de mama van Dimata gepraat, gedurende anderhalf uur heeft ze geweend"

Daniel Van Buyten deed vanmorgen in de media een boekje open over de verzuurde verstandhouding tussen hem en het Standard-bestuur. Zijn raad wordt vaak niet opgevolgd, ook niet bij de zaak Landry Dimata.

Het verhaal van Dimata kennen we. Hij kreeg geen kansen bij Standard, werd voor een schijntje verpatst aan KV Oostende en na een dik half seizoen hoopte iedereen, Standard incluis, dat de spits bij hén speelde.

Maar wat bezielde Standard om hem te laten gaan? Niet geluisterd naar Van Buyten, zo blijkt. "Ik heb twee uur met de mama van Landry gepraat, gedurende anderhalf uur heeft ze geweend. Ik heb haar beloofd dat ik er alles aan zou doen om hem bij Standard te houden. Dat was haar grote wens", geeft de raadgever aan in Het Laatste Nieuws.

Het doet pijn dat hij nu bij Oostende doorbreekt -Daniel Van Buyten

"Landry hield van de club. Dat hij vertrok was voor mij een moeilijk moment. Ik ging elke keer naar de reserven kijken en sprak hem daarna telkens aan. Hij kreeg af en toe een klop omdat hij geen kans kreeg in de eerste ploeg, maar vier dagen later stond hij weer op."

"Het doet pijn dat hij nu bij Oostende helemaal doorbreekt. Niet voor mij, maar voor Standard. Hij was helemaal geen moeilijk geval, hij was een ideale speler voor Standard. Dat hij mocht vertrekken, was een slecht signaal", aldus Van Buyten.