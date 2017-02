Van Meir gemotiveerd: "Nog twee wedstrijd alles geven"

Foto: © photonews

Eric Van Meir trok zaterdag met Lierse aan het langste eind in de topper tegen Antwerp. Hij klaarde de klus in de eerste helft, maar zijn ploeg had het nog zeer moeilijk na de rust. De trainer blikt ook kort vooruit op de resterende matchen.

"We hebben heel hard uitgekeken naar deze wedstrijd, het stond met stip genoteerd." Aan motivatie geen gebrek dus, en dat loonde voor Lierse. "Ons plan klopte perfect in de eerste helft. Ook het doelpunt van Joachim was fantastisch en doofde meteen de kolkende Bosuil. Dat helpt mijn spelers natuurlijk. En de 2-0 was perfect uitgevoerde counter."

Toch nog moeilijk

De ploeg van Van Meir mag dan wel gewonnen hebben, dat verliep niet zonder de nodige moeite. "De penalty die we tegen kregen, was er geen. Gelukkig gaat deze niet binnen en was er gerechtigheid. In de tweede helft hebben we het wel nog heel moeilijk gehad, dat moet ik toegeven."

"We zijn er nog niet. We moeten nu toch nog twee wedstrijd alles geven. Eerst twee dagen genieten en dan voorbereiden tegen Lommel," blikte Van Meir vooruit.