Mbaye en Malinwa, een kleine smet op Genkse pracht en: "Waarom die champagne op het veld?"

Foto: © photonews

Alle goede (en slechte) dingen komen in drievoud. Hanne, Klaasje en Marthe zijn al sinds vorig seizoen de nieuwe K3, al was dat ook meteen het afscheid van drie andere topmeiden. Wij blikken terug op de voorbije voetbalspeeldag en doen dat ook in drievoud. Al dan niet met luchtballonnen.

TOP

Fris en fruitig Genk

De derby van Limburg, een duel dat altijd wel belangrijk is voor de inwoners van Sint-Truiden, Genk en alles daartussen. En de Smurfen tikten de Kanaries keihard onderuit - al hadden die wel een knappe tifo bij.

Drie goals in negen minuten, maar verder ook gewoon een nette prestatie. Zijn de Limburgers net op tijd in vorm om alsnog play-off 1 af te dwingen? De lakmoesproef volgt volgend weekend misschien al tegen Charleroi.

Malinwa gaat vol

De manier waarop KV Mechelen - weliswaar zonder al te veel kansen te ontwikkelen - op bezoek bij Kortrijk met passie en strijd en overgave te keer ging? Het doet het beste vermoeden.

Met nog wedstrijden tegen Lokeren, Anderlecht, Gent en Standard oogt het programma loodzwaar, maar de Kakkers hebben er zin in en willen play-off 1 zo hard dat iedereen er stilaan in begint te geloven. En dat maakt ze echt een gevaarlijke outsider.

Mbaye 100

Anderlecht is eindelijk opnieuw een beetje gelanceerd en staat plots zelfs naast Club Brugge aan de leiding in de stand, maar we onthouden misschien toch wel vooral Mbaye Leye.

Die durft opnieuw strafschoppen geven - en deed dat goed - en zit daardoor ondertussen aan 100 goals in de Jupiler Pro League. Weinigen deden hem dat ooit voor, knap.

FLOP

Een kleine smet

Lekker hoe Genk speelde, leuke derbysfeer ook op Stayen. Maar voor de wedstrijd liep het wel een beetje mis, want onverlaten van de bezoekende fans hadden er niet beter op gevonden dan het veld in brand te steken.

Vuurpijlen op een kunstgrasveld? Niet de slimste beslissing. En de schade is navenant en loopt in de tienduizenden euro's, die zullen worden verhaald op Racing Genk.

Een klein feestje

Neen, Club Brugge speelde niet slecht op bezoek bij Lokeren. Integendeel misschien wel, maar toch liep het - opnieuw - helemaal verkeerd. Tom De Sutter scoorde, Brugge - met dank ook aan een sterke Copa - geen enkele keer.

“Na zo’n feestweek hou ik er niet zo van dat Simons, Butelle en Izquierdo dan die champagne krijgen op het veld vlak voor de wedstrijd. Dat geef je beter in de catacomben na de match", zag Aad De Mos in Stadion een opvallende verklaring daarvoor.

(Van) Buyten

Ook 6 wissels tegenover de verliespartij tegen Kortrijk maakten weinig uit. Het spelniveau van de Rouches was opnieuw dramatisch. Zelfs tegen tien Beveren-spelers was het moeilijk om het verschil te maken.

Halen de Rouches zonder Daniël Van Buyten wél nog play-off 1? Het lijkt ondanks de zege op de Freethiel echt niet makkelijk te gaan worden.