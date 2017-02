Dit is ons Team van de Week!

Op speeldag 26 kregen we de verrassende ondergang van AA Gent tegen Eupen, en de nederlaag van Club bij Lokeren. In de topper tussen Anderlecht en Essevee kregen we heel wat goals te zien. Voer genoeg voor ons Team van de Week!

Doel

Helemaal achterin was het vooral kiezen tussen twee doelmannen. Barry Boubacar Copa deed het uitstekend tegen Club Brugge, met een ultieme redding in de laatste minuten, maar Van Crombrugge was met Eupen nog net iets beter én heroïscher in Gent.

Verdediging

Om het goed te maken wat de topprestatie van Lokeren betreft, krijgt Maric wel een verdiende stek in het team van de week. Zijn tackle bij die fase met Copa was van levensbelang om de drie punten in Lokeren te houden. Ook Jans was alweer sterk in het elftal van Waasland-Beveren.

David Rozehnal speelde het zowaar klaar om een doelpunt te scoren. Naast een uitstekende verdedigende prestatie zorgde hij zo voor puntengewin tegen Moeskroen. Uros Vitas krijgt de oscar van het weekend wat verdedigers betreft. Oerdegelijk achterin én twee bloedmooie vrije trappen. Leermeester Milicevic zal tevreden zijn.

Middenveld

Mehdi Terki was alomtegenwoordig voor Lokeren. Hij was meermaals de luis in de pels van de Bruggelingen. Ruslan Malinovskyi tekende dan weer voor een prachtgoal met Genk in de derby tegen STVV.

Luis Garcia was de gevaarlijkste man in Gent-Eupen, zijn vrije trappen verdienden een goal, maar het doelhout en Kalinic lagen in de weg. Pozuelo speelde bij Genk de pannen van het dak en Hanni imponeerde nu hij eindelijk weer op de tien stond bij paarswit.

Aanval

Helemaal voorin kiezen we door het overaanbod aan middenvelders voor één spits. Mbaye Leye was de reden dat Zulte Waregem nog een hele tijd kon aanklampen tegen Anderlecht.