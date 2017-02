Batshuayi haalt genadeloos uit naar Twitter-volger, die er zelf kan om lachen

Michy Batshuayi krijgt bij Chelsea maar met mondjesmaat speelminuten van Antonio Conte. De Rode Duivel amuseert zich des te meer op zijn persoonlijke Twitter-account. Dit weekend haalde hij weer genadeloos uit naar een supporter van West Ham.

Michy Batshuayi mocht dit weekend weer maar drie minuutjes opdraven bij Chelsea, maar de Rode Duivel bedankte 's avonds via Twitter zijn volgers voor hun steun en wenste hij hen een goedenavond. Een West Ham-fan antwoordde uitdagend: "Zaza heeft meer minuten in de competitie gemaakt dan jij. Laat dat even bezinken."

Zaza is sinds het EK wereldberoemd door zijn penaltymisser tegen Duitsland en flopte dit seizoen bij West Ham United. Hij wordt intussen uitgeleend aan Valencia. Batshuayi reageerde dan ook gevat: "En toch heb ik meer doelpunten gemaakt dan hem. Laat dat even bezinken, goeienavond vriend." De grappenmaker reageerde op zijn beurt met: "Haha, legende."

Have a good evening everyone, thanks for all the messages and support ♥️♥️ — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 12 februari 2017

@mbatshuayi Zaza has played more minutes in the league this season than you have, let that sink in — Callumfitzer (@callum11fitzer) 12 februari 2017