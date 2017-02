Moeskroen gelooft er nog in (vier punten inhalen in vier matchen): "Op dezelfde manier kan het"

Het ziet er bijzonder slecht uit voor Moeskroen. Met nog vier speeldagen te gaan moeten ze vier punten inhalen op Westerlo. En toch gooien ze de handdoek nog niet.

Mircea Rednic probeerde na de ontgoocheling van de match tegen Moeskroen toch vooral het positieve te benadrukken. "Ik ben heel triest, maar dit was wel de beste match sinds ik hier ben. De kwaliteit en ervaring van Oostende hebben de doorslag gegeven", zei de Roemeen.

"We moeten deze match zo snel mogelijk vergeten. Tegen Waasland-Beveren moeten we wel de drie punten pakken. Maar dat gaat lukken als we op dezelfde manier als zaterdag spelen en iets efficiënter zijn", aldus Rednic. "We moeten meer geconcentreerd zijn voor doel."

Ik speel op een positie die niet de mijne is, maar als de coach me daar nodig heeft, doe ik het met plezier

Mickaëll Tirpan, de man die zelf een paar grote kansen miste, gaf zijn coach gelijk. "Ja, ik heb veel getrapt, maar anders scoor je ook niet. Ik ga dat blijven doen. Ik speel op een positie die niet de mijne is, maar als de coach me daar nodig heeft, doe ik het met plezier. En ja, als mijn bal op de paal was binnengegaan, zaten we nu in een heel andere positie..."