Red Flame op de weg terug: "Voetbalschoenen eindelijk vanonder het stof"

Foto: © SusSips

AA Gent wil er ook dit seizoen graag nog iets van maken in de Super League en hoopt daartoe snel Elke Van Gorp te recupereren. Zij is al vijf maanden out, maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel.

Een erg vervelende blessure was het voor Van Gorp, die nu wel eindelijk terug klaar lijkt voor de strijd. Deze week hervat ze de trainingen bij de Gent Ladies.

Na vijf maanden heeft ze dus zin om eindelijk opnieuw de veldtrainingen aan te vangen. Op de sociale media toonde ze alvast aan dat ze blij was opnieuw te kunnen trainen.