Ruslan Malinovskyi, de cruciale comeback op het Genkse middenveld: "Hij recupereert wel 100 ballen en weet precies waar hij ze legt"

KRC Genk overtuigde vrijdag op bezoek bij Sint-Truiden (0-3) met tal van uitblinkers. Een van de pionnen die al weken sterk presteert sedert zijn terugkeer is Ruslan Malinovskyi.

De Oekraïense middenvelder stond maanden aan de kant met een zware knieblessure, maar is nu helemaal terug. Dat etaleerde hij op Stayen met een weergaloos schot dat voor de 0-3 zorgde.

"Mali heeft énorm veel power en is stevig gebouwd. Heeft een goeie pass en een goeie trap", zwaait Leandro Trossard die de assist aanreikte met lof. "Hij weet precies waar hij de ballen wil leggen. Dat zag je ook bij zijn doelpunt. Ik wist dat ik de bal op dat moment naar hem kon afspelen."

Hij was bijzonder sterk, maar dat waren we alle veertien - Siebe Schrijvers

Zowel in de opbouw als in de recuperatie toont de 23-jarige Malinovskyi zijn waarde. Dat is niet onbelangrijk nadat Genk met het vertrek van Wilfred Ndidi naar Leicester City aan kwaliteit inboette op zijn middenveld.

"Ruslan recupereert wel honderd ballen op een wedstrijd", gaat Siebe Schrijvers voort. "Ook tegen Sint-Truiden zat hij voortdurend kort op de tegenstander. Hij was bijzonder sterk tegen STVV, maar dat waren alle veertien spelers die in actie kwamen."