Vandenbempt over ontslagen Van Buyten die fors uithaalde naar Standard: "Ik denk dat hij vooral ZIJN waarheid wou vertellen, wat niet noodzakelijk DE waarheid is"

Het ontslag dat al enkele dagen in de lucht hing, was maandag ook een feit. Standard zette sportief raadgever Daniel Van Buyten op straat na een ongelukkig interview in de Vlaamse en Waalse media.

Van Buyten distantieerde zich van het sportieve beleid en de malaise bij de club. Woorden die uiteraard in het verkeerde keelgat schoten bij het bestuur van de Rouches.

Andere visie op transferbeleid

"Ik denk dat Van Buyten vooral ZIJN waarheid wou vertellen. Wat niet noodzakelijk DE waarheid is", geeft Peter Vandenbempt bij Sporza zijn kijk op het ontslag. "Hij had een andere visie op het transferbeleid dan Renard. En voorzitter Bruno Venanzi trok de kaart van Renard."

"Zo werd afgelopen winter Ndongala gehaald, terwijl Van Buyten vond dat Standard Dompé en Mbenza had moeten houden. Van Buyten probeert met het interview zijn handen in onschuld te wassen, om daarna elders met een propere lei te beginnen."