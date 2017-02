Weg naar het EK krijgt steeds meer vorm ... ook Spanje komt op bezoek

De Belgian Red Flames gaan deze zomer naar het EK in Nederland. Het programma in aanloop naar het Europees kampioenschap krijgt steeds meer vorm.

De Cyprus Cup, oefenwedstrijden tegen Japan en Schotland? Die stonden allemaal al vast. Maar er komt in april nog een spraakmakende oefenpartij bij.

Spanje zal namelijk op bezoek komen in België voor een oefenpot. Onze Duitstalige fans worden dan alvast verwend, want de match zal doorgaan in Eupen (om 15 uur op 8 april).

“Ik ben blij met Spanje als tegenstander. Het is een technische ploeg, waarvan de snelheid van uitvoering vergelijkbaar is met Nederland. Met een mix van jong talent en ervaren speelsters, beschikt bondscoach Vida over een sterk team dat telkens de voetballende oplossing zoekt."

"Het wordt een extra ‘challenge’ voor speelsters en staf in onze voorbereiding op het EK", laat bondscoach Serneels weten in een persbericht.