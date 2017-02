"De manier waarop Ryan heerst in zijn strafschopgebied, zorgt voor rust en stabiliteit in heel het elftal"

KRC Genk pakte vrijdagavond drie belangrijke punten in de Limburgse derby op Stayen. De ploeg van Albert Stuivenberg blijft zo in de running voor play-off 1. Wilfried Van Moer zag opnieuw een sterke Mathew Ryan.

"Er is best wat kwaliteit bijgekomen, ja. En vooral Ryan zorgt met zijn uitstraling voor een enorme meerwaarde", klonk het bij Wilfried Van Moer in Het Belang van Limburg. De ex-speler van Standard en Sint-Truiden vindt Ryan een geweldige versterking voor KRC Genk.

"Niks tegen dat jong mènneke (Nordin Jackers, nvdr), hij heeft dat dinsdag in Beveren schitterend gedaan. Maar de manier waarop Ryan heerst in zijn strafschopgebied, zorgt voor rust en stabiliteit in heel het elftal", aldus Van Moer. De Australiër speelde tot dusver drie wedstrijden voor de Limburgers en hield daarin twee keer de nul. Naast Ryan werden ook Sander Berge, José Naranjo, Pierre Zebli, Siebe Schrijvers en Jean-Paul Boëtius aangetrokken.