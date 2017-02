Tielemans spreekt: dit is zijn favoriete Rode Duivel ... en grote verrassing omtrent wie de beste is bij Anderlecht

Foto: © photonews

Youri Tielemans speelde tegen Zulte Waregem een degelijke wedstrijd. Bovendien dikte hij zijn statistieken nogmaals aan, reden genoeg voor hem om het uitgebreid te komen uitleggen. Daarbij deed hij een grappige ontboezeming.

Tielemans was maandagavond te gast in La Tribune op de RTBF. Daarin werd hem onder andere gevraagd welke speler er bij hem het meeste indruk maakt bij de Rode Duivels en bij Anderlecht.

"Bij de Duivels zou ik toch voor Eden Hazard kiezen. Hij is echt indrukwekkend, zijn intelligentie en de manier waarop hij de bal kan bijhouden in gelijk welke omstandigheid."

"En bij Anderlecht? Dat is heel moeilijk te zeggen", lachte Tielemans. "Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Ale, laat ons zeggen dat de coach de beste is", floepte hij eruit. Genoeg voor algemene hilariteit in de studio.