Dramatische uitcijfers voor Essevee én 4 goals binnen: "Zelfs Ramos maakt fouten" en "In play-off 1 het wél doen"

Zulte Waregem staat momenteel nog steeds op een knappe derde plaats in de rangschikking. Toch heeft het een 'probleem': het wint zo moeilijk uitwedstrijden tegen topploegen. Ook tegen Anderlecht lukt het opnieuw niet.

In Standard ging het fout na de (onterechte) rode kaart voor Meïté, in Charleroi was er pech en een slecht veld, in Oostende gingen een laat doelpunt van Essevee niet door, in Genk werd Colley niet uitgesloten na een fout op de doorgebroken Cordaro en de tweede helft in Gent was slecht. Nu werd ook verloren op bezoek bij Anderlecht.

De slotsom is duidelijk: 4 op 21 tegen de toppers op verplaatsing. En dan moet de trip naar Jan Breydel nog komen. Van de top-9 werd enkel in Mechelen gewonnen. “En in veel van die wedstrijden konden we niet op veel meer hopen”, besefte ook Francky Dury al voor de match in het Astridpark.

Al leeft Sammy Bossut op hoop: "Nu moeten we hard werken om ons te plaatsen voor play-off 1 en de Beker te winnen. Daarna komt pas play-off 1. En waarom zouden we dan niet kunnen winnen op verplaatsing van de topploegen?"

Tegen Anderlecht werd bovendien nog een pijnpunt bovengehaald. Zonder Derijck en De fauw was de defensieve stabiliteit wat weg en slikte Essevee vier goals. "Cadeautjes van ons, echte weggeefgoals", beseften de spelers. “Voor mij is Derijck een hele belangrijke pion, ook in het voetballende gedeelte. En dat zat in Anderlecht niet goed met Lepoint en Baudry. Als je centraal niet de bal kwijt kan, dan ben je enorm kwetsbaar", gaf Aad De Mos weg in Stadion.

Al wilde Mbaye Leyer er ook niet té zwaar aan tillen: "Ach, hebben we Davy en Timothy gemist? Natuurlijk, maar iedereen maakt fouten. Zelfs met Sergio Ramos hadden we misschien doelpunten geslikt hier, want ook die gaat al eens in de fout. Daar moeten we dus niet te veel mee bezig zijn, een doelpunt pakken we met 11."