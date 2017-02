OFFICIEEL: Gent doet toch nog uitgaande transfer

AA Gent heeft dan toch nog een uitgaande transfer gerealiseerd. De Buffalo's, die enorm veel inkochten, laten een jonge speler ervaring opdoen in Rusland.

De Georgische verdediger Jemal Tabidze speelt sinds 2015 bij de Gentse beloften, maar zal proberen om in Rusland speelminuten te verzamelen. Dat zal hij doen bij FC Oeral, dat momenteel op de dertiende plaats staat in de Russische Premier League.

Tabidze kwam in Gentse loondienst nog niet in actie, maar werd intussen wél tweevoudig Georgisch international. De twintigjarige verdediger moet dus spelen om de volgende stap in zijn carrière te kunnen zetten.