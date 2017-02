AA Gent geeft fans rendez-vous-plaats voor verplaatsing naar Wembley: The Green Man

De fans van AA Gent kijken er waarschijnlijk al weken naar uit: de verplaatsing naar het mytische Wembley. Ook de club is al volop bezig met de organisatie en ze hebben de perfecte plaats gevonden om af te spreken.

"Supporters die donderdag 23 februari mee naar Londen reizen voor de terugwedstrijd tegen Tottenham kunnen in de Green Man Pub samenkomen. De pub is een kwartier wandelen van Wembley. De Green Man is een bekende ontmoetingsplaats voor supporters die zich naar Wembley Stadium begeven en biedt plaats aan ca. 3000 supporters", luidt het op de website.

Gent ontvangt Tottenham donderdag eerst in eigen huis. De Buffalo's hebben de laatste weken rake klappen gekregen, maar zullen tegen de Europese topper wel gemotiveerd zijn.