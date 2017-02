Geweldige assist Meunier in Parijse destructie van Barça (mét beelden)

Foto: © photonews

FC Barcelona is vanavond ongebruikelijk hard op de bek gegaan. In Parijs werd het tegen PSG maar liefst 4-0. Thomas Meunier eiste net als Di Maria en Verratti een hoofdrol op.

De druk van PSG was werkelijk immens in de beginminuten. Cavani kreeg een mooie bal van Di Maria, maar had iets teveel tijd nodig in de kleine rechthoek. Daardoor kon Sergi Roberto toch nog afblokken. De aanvallen van PSG bleven maar komen en de Parijzenaars verdienden echt een goal.

Marc-André ter Stegen moest twee keer tussenbeide komen op een echte flipperkastfase. De doelman van Barcelona stond écht in een schietkraam. En Meunier? Die begon echt uitstekend aan de wedstrijd. Hij werd er eens afgelopen door Neymar –wie niet- maar zette dat recht met goeie aanvallende impulsen.

Messi zag het met lede ogen aan.

PSG kwam ook terecht op voorsprong via een heel sterke Ángel Di Maria, jarig overigens. Hij knalde een vrije trap hard in doel. Barcelona had moeite om scherp te reageren, maar de eerste echt goeie kans was bijna meteen bingo. Neymar speelde heerlijk in op André Gomes, maar die knalde via Trapp naast.

Brilliant Freekick from Di Maria !!! 1-0 pic.twitter.com/mMc7lzEey1 — FootballEnthusiast (@FEnthusiast2) February 14, 2017

Op balverlies van nota bene Lionel Messi was het opnieuw prijs voor de Parijzenaars. Draxler zette de actie op en kreeg de bal terug. Ter Stegen werd zo voor de tweede keer geklopt. Na de koffie ging het van kwaad naar erger voor Blaugrana.

Messi, Busquets, André Gomes, het was werkelijk niet om aan te zien. Di Maria mocht zomaar aanleggen net buiten de zestien en tekende voor een absolute wereldgoal. Ter Stegen was kansloos, het Parc des Princes stond in vuur en vlam.

Lo de Di María el día de hoy es IMPRESIONANTE. pic.twitter.com/7FlJOkNyF5 — Mercado Fútbol (@MercadoFutboI) February 14, 2017

Ook Thomas Meunier kon zich nog eens laten zien. Hij dribbelde Neymar en leverde na een lange rush van zeventig meter keurig in bij Cavani. Die knalde heerlijk binnen. Met 4-0 lijkt de terugwedstrijd zelfs overbodig.