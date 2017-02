Vorige week nog met 9 (!) A-spelers onderuit tegen Anderlecht, nu wisten de beloften van AA Gent hun accident de parcours uit

Foto: © photonews

Het was een opvallend nieuwsfeit vorige week. De beloften van AA Gent gingen met maar liefst negen spelers uit de A-kern verliezen bij Anderlecht. Die pijnlijke nederlaag herstelden de Buffalo's maandag.

De U21 van Gent boekten een overtuigende 3-1-zege tegen hun leeftijdsgenoten van KRC Genk. Dante Walen, Vinko Cerovec en Matias Lloci zorgden voor de goals bij de thuisploeg.

Dankzij deze driepunter staat Gent op kop in de nacompetitie bij de beloften. De club uit de Arteveldestad boekte een 9 op 12. Enkel de nederlaag vorige week bij Anderlecht was tot dusver een accident de parcours. Genk kon in drie matchen nog geen punt sprokkelen.