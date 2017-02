Blunderfestijn der doelmannen: Gent-goalie Lovre Kalinic was lang niet de eerste (mét beelden)

Foto: © photonews

Lovre Kalinic trok afgelopen zaterdag alle aandacht naar zich toe met zijn flater tegen Eupen. De Gentse goalie was dit seizoen lang niet de eerste.

De doelmannen staan al maanden ter discussie in de Jupiler Pro League. In die mate dat we al een behoorlijk lijstje kunnen samenstellen met blunders uit onze hoogste klasse. Een bloemlezing.

Lovre Kalinic in AA Gent - Eupen

Guillaume Hubert in Standard - Club Brugge

Colin Coosemans in KV Mechelen - Westerlo

Anthony Moris in KV Mechelen - KV Oostende

Essikal - Vagner in Moeskroen-Zulte Waregem

Ndiaye Niasse in Anderlecht - Eupen