Geweldig complotverhaal: Odoi, Schouterden en Kotysch deden ooit alsof ze beloftencoach Walem waren en stuurden STVV-aanvaller het volgende sms'je

Elke jonge voetballer droomt ervan om voor de nationale ploeg van zijn land te spelen. Voor gewezen STVV-aanvaller Christophe Bertjens, nu actief bij Lommel United, leek die kans er bij de Jonge Duivels ooit aan te komen.

Toen Bertjens in zijn STVV-periode pas een nieuwe gsm had en al zijn nummers kwijtspeelde, deden Denis Odoi, Nils Schouterden en Sascha Kotysch alsof ze beloftencoach Johan Walem waren. Ze stuurden de aanvaller een berichtje hoe gecharmeerd Walem wel niet was door zijn spel. Ook toenmalig coach Guido Brepoels deed lekker mee.

En het complot ging wekenlang door. "Toen de uitnodiging van de bond voor Pierre-Yves Ngawa binnenkwam, hebben we de brief ingescand en de namen veranderd", vertelt Kotysch in Fan!. "Zo zag het er echt officieel uit. Toen we erachter kwamen dat Christophe samen met zijn manager naar een match van de Rode Duivels ging kijken, kwam alles in een stroomversnelling."

Afspraak op Stayen

"Want stel je voor dat hij daar Johan Walem tegen het lijf zou lopen... Dat zou redelijk gênant geweest zijn", lacht Kotysch. "Dus stuurden we hem in naam van Walem een nieuw bericht dat Johan toevallig in Sint-Truiden was en wilde kennismaken. Toen Christophe binnenkwam, stond de hele ploeg klaar om hem een groot applaus te geven. (hilariteit) Wat een desillusie moet dat geweest zijn."