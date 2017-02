De vuile was komt naar buiten: Van Buyten wou deze trainer in plaats van Jankovic

Wedden dat er de komende weken nog redelijk wat vuile was gaat buitengehangen worden bij Standard? Na het vertrek van Daniel Van Buyten komt er het één na het ander naar buiten gelekt.

Zo weet HLN dat Aleksandar Jankovic zeker niet de keuze was van Van Buyten. Het was Olivier Renard, die zijn maatje van bij KV Mechelen, naar Luik loodste. Van Buyten had ondertussen al een andere coach gecontacteerd en zelfs een akkoord mee afgesloten.

Weet u nog dat Mircea Rednic enkele maanden geleden liet weten dat hij binnen enkele weken op de bank ging zitten bij een Belgische eersteklasser? Wel, blijkbaar had hij contact met Van Buyten toen. De twee hadden een persoonlijk akkoord, maar Bruno Venanzi en algemeen directeur Bob Faes stelden hun veto. Het begin van de onvrede tussen alle partijen...