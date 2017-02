Opmerkelijk: Minder incidenten, maar wel meer straf: voor maar liefst 948 jaar uitgedeeld in één jaar tijd

Voetbalhooligans in ons land hebben afgelopen jaar een record aan stadionverboden gekregen. Vreemd, want het aantal incidenten is gedaald. Al waren er wel een paar serieuze.

Volgens de Voetbalcel Binnenlandse Zaken gaat het om een paar incidenten die het gemiddelde hebben naar boven gehaald. Zo waren er de rellen in Antwerp-Eupen, toen The Great Old de promotie naar eerste klasse miste. Er werd onder meer een combi van de politie in brand gestoken. Dat leverde in totaal 1.097 maanden stadionverbod en 50.500 euro aan boetes op, weet Het Nieuwsblad.

Maar op één staat de bekerfinale tussen Standard en Club Brugge. Het centrum van Brussel werd toen oorlogsgebied toen zo'n 700 hooligans met elkaar op de vuist gingen. Er werden toen 1.286 maanden stadionverbod en voor 58.750 euro aan boetes ­uit­gedeeld.

Geen reden tot paniek

In totaal werden er in 2016 11.379 maanden, of 948,25 jaar, aan stadionverboden uitgeschreven. Maar volgens de Voetbalcel is er geen reden tot paniek. “Er worden eigenlijk net minder feiten van hooliganisme ge­registreerd. Zo werden in 2016 1.244 pv’s opgesteld. In 2015 waren dat er nog 1.478. Mo­menteel hebben zo’n 803 mensen een stadionverbod. Ook dat aantal lag in 2015 ­hoger: 822. Er is dus geen ­globale toename van het ­fenomeen hooliganisme.”