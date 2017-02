Antwerp-fans geloven er nog in: "Ik verwacht een stunt van Lommel"

Bij Antwerp kregen ze vorig weekend een mokerslag door de 0-2 nederlaag tegen Lierse in eigen huis. Daardoor heeft The Great Old de promotiekansen niet meer in eigen handen. Toch geloven ze er nog in.

"Ik denk dat de supporters het nog zien zitten", aldus Robert Vinck, voorzitter van de supportersfederatie. "Ik verwacht vrijdag een stunt vanjewelste van Lommel. Die hebben ook hun punten nodig om in de reeks te blijven."

Lommel neemt het immers op tegen Lierse. "Ik ga zeker een kaarsje branden, maar ik geloof er nog in. Ik heb het gevoel dat we in Roeselare opnieuw voor de eerste plaats zullen kunnen spelen." De promotie alweer missen zou een grote teleurstelling zijn.

Het wordt steeds meer een groep des doods, 1B -Robert Vinck

"Patrick Decuyper had gezegd dat het binnen de drie jaar zou lukken. Het is het tweede jaar op rij dat we er misschien juist naast zullen grijpen. Maar we hebben er wel altijd gestaan. Dat ondanks alles wat er gebeurde tijdens het seizoen." De komst en het vertrek van Bico zullen er inderdaad weinig goeds aan gedaan hebben.

"De reeks wordt ook steeds zwaarder. Vroeger was tweede klasse al een heel moeilijke competitie, maar het wordt nog meer een groep des doods. Stel je voor dat Wilrijk stijgt én Moeskroen zakt, dan wordt het er niet makkelijker op."

Vinck ziet toch ook positieve punten mocht het mislukken. "Als je play-off 2 kan spelen tegen ploegen als Standard, Racing Genk en AA Gent, is dat ook iets unieks. Dan kan je meteen testen hoe sterk de ploeg is en waar er moet bijgekocht worden", sloot de voorzitter af.