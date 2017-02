'De ideale opvolger van Preud'homme' spreekt: "Ik heb ambitie, dat heb ik nooit verstopt"

De toekomst van Michel Preud'homme zal binnenkort wel weer de pagina's van de sportkranten domineren. Blijft hij of blijft hij niet? That's the question. In ieder geval kan de speculatie over mogelijke opvolgers alweer beginnen.

Preud'homme schoof zelf - volgens bepaalde bronnen - Felice Mazzu naar voren als ideale kandidaat. "Daar weet ik niets van", aldus de coach van Sporting Charleroi in L'Avenir. "Daarbij, ik ben niet zeker dat hij Brugge wel zal verlaten..."

Mazzu wordt door velen gezien als de 'coming man'. Ook bij Anderlecht is zijn naam al meer dan één keer gevallen. "Ik heb ambitie, dat heb ik nooit verstopt", zegt Mazzu. "Zowel op sportief als financieel vlak wil ik me verbeteren. En misschien komt die droom om een grote club te coachen ooit wel uit. Misschien volgend jaar, of misschien nooit. Ik wil trouw blijven aan mezelf, dat is de grootste uitdaging."