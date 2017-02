Nek aan nek, maar wie is favoriet? "Op basis van wat Club Brugge en Anderlecht al getoond hebben, heeft Club momenteel een streepje voor"

Foto: © photonews

Club Brugge en RSC Anderlecht prijken sinds zondag samen aan de leiding in de Jupiler Pro League. Beiden tellen ze 52 punten en worden ze gezien als dé titelfavorieten. Krijgen we een ouderwetse tweestrijd tussen de twee rivalen? De kans is groot.

Blauw-zwart en paars-wit gaan momenteel nek aan nek, maar toch ziet Franky Van der Elst een favoriet. “Toch denk ik dat op basis van wat Club Brugge en Anderlecht al getoond hebben, Club momenteel een streepje voor heeft”, aldus de gewezen Rode Duivel in Het Nieuwsblad.

Van der Elst ziet wel nog een uitdaging voor de mannen van Michel Preud’homme. “De strijd om het kampioenschap zal dit jaar sowieso bijzonder spannend worden en daarom denk ik dat Club dit jaar eens de uitwedstrijd bij Anderlecht (Club won er niet meer sinds 1998, nvdr.) zal moeten winnen om het uiteindelijk te halen.”