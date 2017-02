Wie haalt play-off 1: "Ik gok op Charleroi en..." en "Standard doet 100 procent zeker niet meer mee"

Met zeven - laten we er Standard toch nog maar bijtellen - voor vier plaatsen zijn ze, de kandidaten om play-off 1 te halen. Club Brugge en Anderlecht laten we makkelijkheidshalve nu al buiten beschouwing. Wie gaat het halen? Wij vroegen het aan onze analist, Hernan Losada.

Zelfs voor een doorwinterde Nostradamus is het moeilijk, maar Hernan Losada wou - na het bestuderen van de programma's van alle ploegen - toch een poging wagen. "Laat ik beginnen met te zeggen dat ik 100 procent zeker ben dat Standard er niet gaat bij zijn", benadrukt Losada. "Ze zijn gewoon niet goed genoeg."

Daarvoor ligt het veld echter open. "Het programma van Genk (Charleroi, Anderlecht, Club Brugge en Westerlo) is niet normaal! Zelfs op de laatste speeldag kunnen ze nog tegen een ploeg uitkomen die de punten nodig heeft om in eerste klasse te blijven. Voor mij halen Charleroi en Gent het dus", meent Losada.

Voor mij zijn Zulte Waregem en Oostende al zeker van play-off 1

"Het gaat in elk geval superspannend worden als je ziet welke onderlinge duels er nog allemaal op het programma staan. KV Mechelen? In mijn ogen heeft Gent een betere ploeg dan hen. Maar pas op, Gent moet, net als Genk, nog Europees aan de slag. Dat kan ook meespelen. Het blijft een gok, want niemand kan echt iets garanderen."

Opmerkelijk is dat Losada slechts twee beschikbare plaatsen meer ziet. "Nee, voor mij zijn Zulte Waregem en Oostende al zeker van play-off 1. Er zijn nog maar vier wedstrijden te spelen. Dat geven die niet meer uit handen. Moesten het er nog zes zijn... Dat was een andere zaak."