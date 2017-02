Strijd om Eurostadion zorgt nú al voor problemen: ticketverkoop Bekerfinale uitgesteld

Foto: © Photonews

Het gepalaver rond het Eurostadion gaat schijnbaar oeverloos verder en het zorgt nu al voor concrete problemen. Zo konden Oostende en Zulte Waregem nog geen tickets voor de Bekerfinale verkopen.

Alain Courtois, schepen in Brussel, wilde immers de gemeenteraadsleden die dwarsliggen chanteren door Parking C te sluiten. Daardoor zouden auto's in de omliggende gemeenten moeten parkeren. Dat dreigement zorgt voor problemen.

Geen mobiliteitsplan, geen tickets

Op 18 maart staat immers de Bekerfinale op het programma. KV Oostende geeft op de eigen website meer uitleg. "Zolang er geen akkoord is tussen de stad Brussel en de KBVB kan er geen mobiliteitsplan opgesteld worden door de bond en de politiediensten."

Woensdag zou op een vergadering met onder meer de bondsvoorzitter en vertegenwoordigers van de stad Brussel over het probleem gepraat worden.