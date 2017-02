Vossen over ploegmakker: "Hij zal sterk in zijn schoenen moeten staan"

Club Brugge was zondagavond op het veld van Sporting Lokeren ongelukkig in de afwerking. Blauw-zwart wrong verschillende kansen de nek om en bovendien was ook kersvers Gouden Schoen José Izquierdo niet echt op de afspraak.

“Het is iets dat van buitenaf wordt gecreëerd. Maar de Gouden Schoen zat er voor niets tussen dat wij verloren van Lokeren. We waren klaar voor de wedstrijd”, aldus Jelle Vossen.

Al beseft de spits ook dat José Izquierdo nu met een vergrootglas wordt gevogld. “Of hij op Gouden Schoen-niveau was? Er zal nu heel veel aandacht naar Joske gaan, hé. Hij zal dan ook sterk in zijn schoenen moeten staan om zijn niveau aan te houden. Jos moet het hebben van zijn flitsen, en ik ben er zeker van dat die zullen volgen.”