Vader van één van de grootste talenten van België, rijpend bij Inter: "Doorbreken of niet, zijn opleiding zal af zijn!"

Zinho Vanheusden is één van die jongens die we nauw in het oog moeten houden. 17 jaar is de centrale verdediger pas, maar met een présence en voetbalintelligentie die het beste laat vermoeden. Vader Johan Vanheusden wou met ons over zijn zoon praten: "Zijn opleiding bij Inter is fantastisch."

Op zijn 15de ruilde Zinho Standard voor de legendarische blauw met zwarte kleuren van FC Internazionale Milano, een club die traditie en prestige uitstraalt. "Standard zal altijd de ploeg van mijn hart blijven", zegt Johan Vanheusden, vader van Zinho, aan Voetbalkrant.com. "Als 4-jarige had Zinho er al een abonnement, als 9-jarige sloot hij zich aan bij de club."

Van waar dan de keuze om Standard zeven jaar later te verlaten Johan?

"Dat heeft alles te maken met de opleiding bij Inter. Toen Inter interesse toonde, hebben we snel de knoop doorgehakt. We gingen hem vier jaar de tijd geven, dan zou hij nog maar 19 zijn. In die vier jaar moest hij zien of het ging lukken of niet."

Dat bleek alvast geen probleem nietwaar. Zinho is basisspeler bij de 'Primavera', de ploeg net onder de eerste ploeg.

"Dat hadden we ook niet verwacht. Hij is nog maar 17 en dat is eigenlijk vergelijkbaar met de U19 hier. Hij speelt dus met jongens die ouder zijn dan hem en staat praktisch altijd in de basis. Maar het gat met de eerste ploeg is voor mij nog te groot."

Hij stond wel al zes keer in het 'Team van de Week'.

"Zondag speelden ze de topper tegen Rome en wonnen ze. Dat was voor hem een heel speciale match. Begin dit seizoen kende hij nog problemen, maar nu speelt hij probleemloos mee. Daar gaat het voor mij om: de ontwikkeling en de evolutie die hij doormaakt. Na de match kwam hij me zeggen: 'Voor zulke matchen doe ik het!' Dat doet deugd om te horen."

Vanheusden is aanvoerder van de U18 van België.

Het is een heel andere wereld blijkbaar, verdedigen in Italië?

"Kijk, ik heb je interview verleden jaar met hem ook gelezen. Ik was verbaasd toen ik las dat hij niks van verdedigen kende voor hij in Italië kwam. Maar ja, dat is ongelooflijk. In België ben je wat op jezelf als verdediger, in Italië gaat het allemaal om het blok. Ze spelen er met vier op één lijn en je moet met zoveel facetten rekening houden. Maar hoe ze daar professioneel begeleid worden... Dat is beter dan bij een eersteklasser hier in België. Of hij nu doorbreekt of niet bij Inter, zijn opleiding zal af zijn!"

Hoe werkt dat dan?

"Dat werk gebeurt niet alleen in groepstrainingen. Als hij aan één bepaald aspect wil werken, heeft hij daarvoor een coach tot zijn beschikking. Hij kan kiezen waaraan hij wil werken. En ik kan hem honderd keer zeggen wat hij moet doen, maar hij moet het ook willen doen. Vroeger moest je hem uitdagen, nu is dat niet meer nodig. Hij weet wat hij moet doen om er te geraken. En hij wil het werk erin steken."

En de coach van de Primavera?

"Hard, keihard! Stefano Vecchi. Ik heb nog nooit een trainer gezien die praktisch altijd de juiste beslissing neemt, maar die man is ongelooflijk. Maar hij doet er alles aan om ze voor te bereiden op later. Hij praat zelfs niet met zijn spelers, hij heeft er geen band mee. Zoals ik zeg: keihard!"

Zijn evolutie in Italië is opmerkelijk te noemen.

Jijzelf gaat elke week naar Italië?

"Ja, dat is wel vermoeiend, maar ik vind dat hij moet weten dat er elke match iemand is voor hem. Hij moet maar opkijken of ik ben er. Dat is belangrijk voor een jongen van 17. Zijn moeder gaat ook, maar niet elke week."

Zie je ook dat er meer interesse voor hem komt?

"Dat begint op gang te komen hé. Ja, ik voel dat. Maar ik probeer hem daarvoor af te schermen. Je ziet dat hij voor velen een grote buit aan het worden is. Maar de weg is nog lang en hij moet zich gewoon concentreren op met wat hij bezig is."

Hij begint naam voor zich te maken...

"Als verdediger is dat niet zo makkelijk. Als aanvaller loop je meer in de kijker. Andrea Pinamonti is eigenlijk de ster van het team. Maar ik zeg altijd tegen Zinho dat hij zich in de schaduw van hem moet opwerken. Die twee zijn trouwens beste vrienden. En Zinho begint ook steeds meer aandacht te krijgen. Maar hij moet blijven presteren. Wat de pers ook schrijft, hij moet weten dat hij maar zo goed is als zijn laatste wedstrijd."