Renato Neto kijkt uit naar Tottenham: "Dembélé is een topper, met Dier zat ik vijf jaar bij Sporting"

Foto: © photonews

Renato Neto is helemaal terug na zijn knieblessure en keek deze week vanop de strafbank toe hoe Gent verloor van Eupen. Tegen Tottenham is hij er, zonder ongelukken, wel bij, het is een match die hij voor geen geld wil missen.

"Het is een heel belangrijke wedstrijd, we weten hoe moeilijk het zal zijn", aldus Neto in het Gentse oefencentrum daags voor de partij tegen Eupen. "Ze staan niet voor niets tweede in de Premier League. Eindelijk komen we een grote naam tegen, daarom was iedereen zo blij met die loting."

Hij kijkt ook uit naar de fysieke strijd. "Ik kon niet altijd trainen deze maand, maar nu heb ik meer tijd om me volledig klaar te stomen. Tegen Tottenham zal dat ook nodig zijn, we zullen heel wat duels uitvechten en heel wat kilometers moeten lopen. Zoveel als mogelijk is toch."

Grootste tegenstander

"Is dit mijn grootste tegenstander? Misschien wel. We speelden met Sporting ook eens tegen Manchester City, maar daar stond ik niet in de basis, ik viel in. Het is een grote ploeg en ze tonen het momenteel in de Premier League", ging de Braziliaan verder.

Hij heeft het wel voor het middenveld van Tottenham. "Het middenveld is indrukwekkend. Je hebt Dele Alli, die grote sterke van Beerschot, hoe heet die ook weer? Juist, Wanyama. Wij hebben de onze hier ook, hoor (wijst naar Esiti). Dembélé is ook een echte topspeler. En uiteraard Eric Dier."

Eric Dier speelde bij Sporting voor hij naar Engeland trok

De Engelsman zat immers samen met Neto bij Sporting Lissabon, hij verhuisde op zijn zevende naar Lissabon toen zijn moeder daar een jobaanbieding kreeg. "Met Dier heb ik nog samen in de jeugd bij Sporting Lissabon gezeten. Hij was jonger dan mij, maar we leefden en trainden vijf jaar op dezelfde plaats. Het zal leuk zijn om hem terug te zien."

De Ghelamco Arena zal tot de nok gevuld zijn. "Voor de fans is het ook een grote wedstrijd. Een doelpunt vermijden, is het eerste wat we moeten doen. En luisteren naar de coach. We luisterden vorig seizoen goed in de Champions League en dat liep goed af."