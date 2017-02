Riete Loos, dribbelkoningin?

Foto: © Jill Delsaux

In Limburg gaan mannen én vrouwen met elkaar de strijd aan om de dribbelkoning te worden. Of koningin dus, want Riete Loos van de KRC Genk Ladies deed het uitstekend.

Ze legde het parcours voor TV Limburg af in 1 minuut en 50 seconden, maar wist onderweg nog eens 15 bonusseconden te vergaren. Op die manier gingen die nog van haar tijd af.

Slotsom: ze wordt op de voorlopige lijst na tien deelnemers knap tweede en houdt zo dus alvast zeven mannen achter zich. Een knappe prestatie van de verdedigende middenveldster van KRC Genk Ladies.

Het filmpje kan je overigens HIER bekijken. Het parcours is zeker niet te onderschatten, dus Loos heeft fel van zich afgebeten op weg naar opperste glorie.