Kiezen tussen Stanciu en Hanni: wie is de beste 'nummer 10'?

Foto: © photonews

René Weiler heeft een probleem. Ja, het is een positief probleem, maar toch eentje die de nodige afweging zal vergen. Nicolae Stanciu of Sofiane Hanni? Beiden willen als 'tien' aan de slag, maar er is maar plaats voor eentje meer.

Bij Anderlecht banaliseren ze het, want er zijn nog genoeg matchen waarin beiden nodig zullen zijn. Maar het is al dikwijls gebleken dit seizoen dat beiden elkaar wat voor de voeten lopen als ze samen op het veld staan. En als er dan eentje moet gekozen worden? Wie zal dat dan zijn?

10 vs 2,2

Eerst en vooral is er het verschil in transferprijs. Die van Stanciu kan mits bonussen oplopen tot 10 miljoen euro, die van Hanni - bonussen inclusief - tot 2,2 miljoen. Dat is een afweging die vooral in de bestuurskamers zal gemaakt worden, maar toch... Een investering zoals die van Stanciu - als duurste transfer ooit in België - speelt altijd een rol.

6 vs 14

Vier goals en twee assists, daar is Stanciu al verantwoordelijk voor. Zeven goals en zeven assists heeft Hanni al op zijn cv staan. Dat is toch een duidelijk verschil in het voordeel van de Algerijn. Die is meer aanvaller dan middenvelder en leunt ook korter aan bij Teodorczyk. Hanni zal je de bal niet bij de verdediging zien gaan ophalen, terwijl Stanciu daar wel veel te vinden is.

Niet gewend vs aangepast

Misschien wel de beste analyse van waarom Stanciu nog niet de cijfers voorlegt van in Roemenië hoorden we gisteren: in Roemenië mocht niemand aan hem raken omdat hij Stanciu is. In België plakken tegenstanders - ook omwille van die reputatie en zijn transfersom - een verdediger kort op hem. En dat is hij niet gewend. Hanni heeft al heel zijn carrière af te rekenen met mandekking en had dus ook geen aanpassing nodig toen hij naar een topclub trok.

Te bescheiden vs gecalculeerd

Stanciu is niet de man die zich gaat laten gelden, terwijl Hanni dat wel eens durft doen. Stanciu houdt zich te veel op de achtergrond en zal nooit eens zijn mond opentrekken als hij een bal niet krijgt of een pass niet goed aankomt. Hanni wil dat wel al eens doen en kreeg ook de aanvoerdersband omdat hij dat in zich heeft. Maar in de pers kan hij zich ook goed verkopen. Eén keer viel hij uit zijn rol dit seizoen, maar dat is intussen ook gelijmd. Stanciu zal iets meer 'ballen aan zijn lijf' moeten krijgen om te slagen in de wereld van het topvoetbal, zeker als 'tien'.