Meunier droomt luidop van Premier League en spreekt zelfs over spelen voor deze topclub

Thomas Meunier speelt inmiddels al meer dan een half seizoen bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. De ex-speler van Club Brugge past zich moeiteloos aan aan het niveau, en droomt stiekem al van een nieuw avontuur.

Ondanks het feit dat hij bij een topclub als Paris Saint-Germain zit, blijft Meunier dromen. Hij heeft dus wel degelijk nog dromen. “Tuurlijk. Veel zelfs. Maar geen makkelijke dromen als een nieuwe auto kopen – met mijn loon moet ik daar nauwelijks een inspanning voor leveren. Wel zou ik graag piano leren spelen.”

“En ik wil ooit in de Premier League voetballen, bij voorkeur bij Manchester United. Al zou het evenmin slecht zijn om mijn carrière bij PSG te beëindigen. We zien later wel, zeker?”, besluit de Rode Duivel in Het Laatste Nieuws.