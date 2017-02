De Sutter beleefde moeilijke maanden, maar: "Eens fit, enorme meerwaarde voor dit Lokeren"

Foto: © Photonews

Tom De Sutter kroonde zich afgelopen weekend tot matchwinnaar op Daknam. De targetspits kopte Sporting Lokeren naar een nipte zege tegen zijn ex-club Club Brugge. De voorbije maanden sukkelde De Sutter met blessures. Makkelijk was het allesbehalve voor de aanvaller...

“Ik had al drie, vier maanden last van de enkel. Tijdens de winterstage kon ik zelfs even niet trainen. Nu hebben de dokters eindelijk gevonden wat er precies aan de hand is. Daardoor kan ik iets vrijer spelen en kan ik meer trainingsarbeid verrichten”, aldus De Sutter.

Dat het de laatste tijd echt niet mee zat voor De Sutter, werd vorige week nog duidelijk. “Ik trainde met nieuwe steunzolen en plots zat ik met een fameuze blaar op mijn hiel. Dat flink pijn, maar uiteindelijk was het wel te doen om te trainen en te spelen.” (lacht)

"Tom heeft gewoon aanvoer nodig" - Steve De Ridder

Ploegmakker Steve De Ridder ziet dat De Sutter stilaan weer écht boven water komt. “Je mag niet vergeten dat Tom dit seizoen nog op geen enkel moment écht 100% fit is geweest, hé. Zoiets mag je niet onderschatten.”

“Wij weten dat Tom, als hij fit is, een enorme meerwaarde voor dit Lokeren kan zijn. Hij heeft gewoon aanvoer nodig. Voorzetten nodig. En dan bewijst hij, zoals tegen Club Brugge, wat hij kan doen.”