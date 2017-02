'Tottenham wil Golden Boy van Manchester United, dat ook Rashford dreigt kwijt te spelen'

Foto: © photonews

Speelt Manchester United over enkele maanden twee van zijn grootste talenten kwijt? Het zou best kunnen. Volgens de laatste geruchten overweegt Marcus Rashford een vertrek op Old Trafford, terwijl Tottenham Hotspur jacht maakt op een ander toptalent.

Volgens The Daily Mirror houdt Tottenham de situatie van Anthony Martial (21) nauwlettend in de gaten. Vorig weekend kwam de Fransman nog tot scoren, maar onder José Mourinho komt hij lang niet altijd in actie. Bij The Spurs zou dat anders kunnen zijn.

Voorts twijfelt ook Marcus Rashford (19) aan zijn toekomst bij The Red Devils. De aanvaller zou gefrustreerd zijn over het feit dat hij maar weinig in actie komt en een verhuis overwegen. Dat meldt The Times.