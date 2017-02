Op dit uur mag het wat meer zijn: Voetballers zetten massaal hun geliefde in de picture op Valentijnsdag

Foto: © instagram

Vandaag is het 14 februari, Valentijnsdag. En dus trekt de Champions League weer op gang.

Ook de liefde staat uiteraard centraal vandaag. Dat is in de voetbalwereld niet anders. Van Neymar tot Nuytinck... Tal van spelers in binnen- en buitenland zetten hun geliefde in de picture op de sociale media.

😘 Een bericht gedeeld door Bram Nuytinck (@bramnuytinck) op 14 Feb 2017 om 4:00 PST

Happy Valentine's Day ❤️ Een bericht gedeeld door Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) op 14 Feb 2017 om 2:31 PST

Love you ❤ #myvalentine Een bericht gedeeld door Jens Naessens 🇧🇪 (@jensnaessens) op 14 Feb 2017 om 6:39 PST

Happy #Valentinesday mon amour @r_babyberry ❤🙏😘🌹 Een bericht gedeeld door Axel Witsel (@axelwitsel28) op 14 Feb 2017 om 3:07 PST

❤️My Angel❤️ 😇 "Happy Valentine's day" Een bericht gedeeld door Graziano Pellè (@gpelle19_official) op 14 Feb 2017 om 12:56 PST