Waasland-Beveren onderneemt officieel actie tegen blunderende ref: "Benadeeld in verschillende wedstrijden"

Alexandre Boucaut was afgelopen weekend de meest besproken ref. Hij gaf al snel twee gele kaarten aan Ibrahima Conte en met tien ging Waasland-Beveren met het kleinste verschil ten onder tegen Standard. Nu neemt de club een drastische beslissing.

Boucaut kreeg na de wedstrijd de Waaslanders over zich heen. "De ref had de match beter moeten aanvoelen", was de uitleg van Cedomir Janevski. "Die tackle van Conté was niet de bedoeling. Hij kan niet eens tackelen. Ik heb veel respect voor Boucaut, maar vandaag had hij een mindere dag."

Waasland-Beveren legt nu officieel klacht neer tegen de scheidsrechter en wil Boucaut wraken. "We wensen te benadrukken dat de club Waasland-Beveren niet geneigd is om snel te klagen, dat is ook gebleken in het verleden. Toch zijn wij van mening, én die mening werd door verschillende media beaamd, dat scheidsrechter Boucaut op verschillende fases in verschillende wedstrijden onze club heeft benadeeld", klinkt het.

Met twee maten en gewichten gearbitreerd

"Het is ook duidelijk dat die bewuste fases al punten hebben gekost en die punten hebben we broodnodig. Voetbal is een spel, maar een spel met grote belangen. Een punt meer of minder kan het verschil tussen behoud en degradatie zijn. Degradatie kan ook betekenen dat verschillende mensen hun job verliezen, het is dus niet zomaar een spel."

"Iedereen rond Waasland-Beveren was enorm gefrustreerd na de partij van afgelopen zondag, enerzijds door het resultaat anderzijds door de machteloosheid. Het feit dat op de beelden duidelijk te zien is, en dat ook door de analisten werd aangehaald, dat er met twee maten en gewichten werd gearbitreerd, was voor ons de druppel om deze toch drastische stap te zetten. We betreuren ook de uitlatingen van de scheidsrechter in kwestie tijdens de partij tegen de spelers én na de wedstrijd tegen onze technische staf."